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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：LKQ公司(LKQ-US)EPS預估下修至3.76元，預估目標價為59.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 16:15

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對LKQ公司(LKQ-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.91元下修至3.76元，其中最高估值4元，最低估值3.5元，預估目標價為59.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值4(4)4.474.84
最低值3.5(3.85)3.864.09
平均值3.75(3.92)4.174.47
中位數3.76(3.91)4.184.47

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值152.53億159.05億161.70億
最低值144.33億146.40億151.53億
平均值148.19億153.04億156.61億
中位數148.91億155.77億156.61億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.742.093.664.133.49
營業收入125.06億116.29億130.89億127.94億138.66億

詳細資訊請看美股內頁：
LKQ公司(LKQ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLKQ

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