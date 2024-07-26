鉅亨速報 - Factset 最新調查：LKQ公司(LKQ-US)EPS預估下修至3.76元，預估目標價為59.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 16:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對LKQ公司(LKQ-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.91元下修至3.76元，其中最高估值4元，最低估值3.5元，預估目標價為59.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4(4)
|4.47
|4.84
|最低值
|3.5(3.85)
|3.86
|4.09
|平均值
|3.75(3.92)
|4.17
|4.47
|中位數
|3.76(3.91)
|4.18
|4.47
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|152.53億
|159.05億
|161.70億
|最低值
|144.33億
|146.40億
|151.53億
|平均值
|148.19億
|153.04億
|156.61億
|中位數
|148.91億
|155.77億
|156.61億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.74
|2.09
|3.66
|4.13
|3.49
|營業收入
|125.06億
|116.29億
|130.89億
|127.94億
|138.66億
詳細資訊請看美股內頁：
LKQ公司(LKQ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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