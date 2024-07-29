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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)目標價調降至1680元，幅度約6.67%

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:10

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對創意(3443-TW)提出目標價估值：中位數由1800元下修至1680元，調降幅度6.67%。其中最高估值2300元，最低估值1100元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予創意(3443-TW)評價：積極樂觀10位、保持中立6位、保守悲觀1位。

創意(3443-TW)今(29日)收盤價為1205元。近5日股價下跌7.29%，相關半導體業近5日下跌4.46%，集中市場加權指數下跌3.28%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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