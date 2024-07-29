鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)目標價調降至1680元，幅度約6.67%
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:10
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對創意(3443-TW)提出目標價估值：中位數由1800元下修至1680元，調降幅度6.67%。其中最高估值2300元，最低估值1100元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予創意(3443-TW)評價：積極樂觀10位、保持中立6位、保守悲觀1位。
創意(3443-TW)今(29日)收盤價為1205元。近5日股價下跌7.29%，相關半導體業近5日下跌4.46%，集中市場加權指數下跌3.28%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 重挫修正是卡位第四季AI新晶片主流的機會，3D堆疊與先進封裝技術: 台積電、創意、世芯-KY、智原
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估下修至26.77元，預估目標價為1800元
- 盤中速報 - 創意(3443)大跌9.36%，報1210元
- 盤中速報 - 創意(3443)股價殺至跌停，跌停價1205.0元，成交457張
鉅亨號貼文看更多
下一篇