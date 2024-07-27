鉅亨速報 - Factset 最新調查：Allison Transmission控股(ALSN-US)EPS預估上修至7.95元，預估目標價為84.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-27 06:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Allison Transmission控股(ALSN-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.79元上修至7.95元，其中最高估值8.58元，最低估值7.57元，預估目標價為84.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8.58(8.58)
|11.08
|12.76
|最低值
|7.57(7.28)
|8.5
|10.7
|平均值
|7.96(7.84)
|9.18
|11.48
|中位數
|7.95(7.79)
|9
|11.24
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|32.37億
|34.13億
|36.83億
|最低值
|31.14億
|32.50億
|34.52億
|平均值
|31.62億
|33.16億
|35.73億
|中位數
|31.50億
|33.01億
|35.78億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.91
|2.62
|4.13
|5.53
|7.40
|營業收入
|26.98億
|20.81億
|24.02億
|27.69億
|30.35億
詳細資訊請看美股內頁：
Allison Transmission控股(ALSN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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