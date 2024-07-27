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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Allison Transmission控股(ALSN-US)EPS預估上修至7.95元，預估目標價為84.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-27 06:15

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Allison Transmission控股(ALSN-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.79元上修至7.95元，其中最高估值8.58元，最低估值7.57元，預估目標價為84.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值8.58(8.58)11.0812.76
最低值7.57(7.28)8.510.7
平均值7.96(7.84)9.1811.48
中位數7.95(7.79)911.24

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值32.37億34.13億36.83億
最低值31.14億32.50億34.52億
平均值31.62億33.16億35.73億
中位數31.50億33.01億35.78億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.912.624.135.537.40
營業收入26.98億20.81億24.02億27.69億30.35億

詳細資訊請看美股內頁：
Allison Transmission控股(ALSN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALSN

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