日月光法說、亞洲生技大會登場、台新銀攻九州 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-27 11:44

半導體封測大廠日月光周四 (25 日) 召開法說會，毛利率達 16.4%，寫六季以來新高，稅後純益季增逾 3 成；亞洲生技大會不畏風雨在本周三 (24 日) 登場，多場論壇照常舉辦；台積電至熊本設廠，台新銀及早卡位九州搶商機，以下為本周大事回顧：

〈日月光法說〉Q2 毛利率寫六季高 獲利小增 1% 上半年 EPS 3.12 元

營運長吳田玉表示，AI、HPC 對先進封裝技術相當殷切，公司正積極追趕客戶需求，為滿足訂單，此次也再度上調資本支出規劃，並看好明年先進封裝業績再倍增；法人估，日月光投控去年資本支出 15 億美元，今年將達 30 億美元，再寫新高。

財務長董宏思也表示，第三季封測與電子代工業務將較上季成長，加上先前併購英飛凌的菲律賓與韓國兩廠將在本季加入貢獻營收，法人估，日月光投控第三季營收將季增 1 成以上。

〈亞洲生技大會〉不畏風雨盛大登場 李鍾熙：助業者找到突圍出路

凱米颱風周三 (24 日) 襲台，亞洲生技大會不畏風雨盛大登場，在南港展覽館二館如期舉行，首場論壇由「全球生物科技發展主題」揭開序幕。亞洲生技大會主席李鍾熙表示，今年展會規畫一系列活動，協助業者找到突圍出路。

〈台新銀攻九州〉東京分行「三本柱」業績看俏 不動產投資旺授信金額翻倍

高森幸太郎高森幸太郎表示，這幾年台積電帶來很多台灣、日本的客戶，主要受到熊本廠帶動，龐大的資金流向九州地區，因此，決定及早卡位佈局在福岡設立支行。

台新銀行福岡支行也於周二 (23 日) 盛大舉辦開幕酒會，台新銀行董事長吳東亮、獨董王美花、總經理林淑真及各高階主管共同出席，現場冠蓋雲集。

吳東亮致詞時指出，現在是台灣與日本關係史上最緊密的時刻，台新銀福岡支行開業後，期許能掌握九州半導體產業及其他高科技產業聚落的發展商機，擴大服務版圖，深耕日本在地市場，九州可望重新擦亮「矽島」招牌。

〈外銷訂單〉連 4 紅！6 月年增 3.1% 上半年年增 2.3% 看好下半年旺季動能

經濟部統計處周一 (22 日) 公布，6 月外銷訂單 455.6 億美元，月減 5.5%，年增 13.8 億美元 (+3.1%)，連 4 紅；上半年外銷訂單 2,748.6 億美元，年增 62.9 億美元 (+2.3%)，主要貨類資訊通信和電子產品雖分別月減 9.4%、8%，因下半年消費性電子進入新品備貨旺季，有助於外銷接單，看好下半年動能。

中信金人事異動！陳佳文升任銀行董座 高麗雪接掌金控總座

中信金 (2891-TW) 與中信銀行周五 (26 日) 召開董事會通過高層人事案，中信金總經理陳佳文升任中國信託銀行董事長，金控總經理職缺將由中信金幕僚長暨發言人高麗雪升任，成為中信金控首位女性總經理，人事案將報請主管機關核准後生效。

權值三雄狂瀉！台積電拖累大盤跌點 526 點 上市市值蒸發逾 3 兆元