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鉅亨速報

盤後速報 - 百和(9938)下週(8月2日)除息1元，預估參考價66.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 17:05

百和(9938-TW)下週(8月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月26日)收盤價67.70元計算，預估參考價為66.7元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.48%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

百和(9938-TW)所屬產業為其他業，主要業務為生產及銷售各式黏扣帶、各式織帶(鞋帶)、鬆緊帶。生產及銷售射出金勾及各種面料等產品。銷售委託營造廠商興建之住宅。近5日股價下跌3.45%，集中市場加權指數下跌2.25%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/02 67.70 1.0 1.48% 0.0
2023/08/03 56.3 2.5 4.44% 0.0
2022/08/03 59.2 3.5 5.91% 0.0
2021/08/03 89.7 3.0 3.34% 0.0
2020/08/03 64.5 3.0 4.65% 0.0

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