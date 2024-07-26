盤後速報 - 百和(9938)下週(8月2日)除息1元，預估參考價66.7元
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 17:05
百和(9938-TW)下週(8月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月26日)收盤價67.70元計算，預估參考價為66.7元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.48%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
百和(9938-TW)所屬產業為其他業，主要業務為生產及銷售各式黏扣帶、各式織帶(鞋帶)、鬆緊帶。生產及銷售射出金勾及各種面料等產品。銷售委託營造廠商興建之住宅。近5日股價下跌3.45%，集中市場加權指數下跌2.25%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/02
|67.70
|1.0
|1.48%
|0.0
|2023/08/03
|56.3
|2.5
|4.44%
|0.0
|2022/08/03
|59.2
|3.5
|5.91%
|0.0
|2021/08/03
|89.7
|3.0
|3.34%
|0.0
|2020/08/03
|64.5
|3.0
|4.65%
|0.0
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