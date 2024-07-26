鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mr. Cooper Group IncCOOP-US的目標價調升至100元，幅度約5.82%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 16:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Mr. Cooper Group Inc(COOP-US)提出目標價估值：中位數由94.5元上修至100元，調升幅度5.82%。其中最高估值112元，最低估值95元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予Mr. Cooper Group Inc評價：積極樂觀6位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Mr. Cooper Group Inc今(26日)收盤價為92.54元。近5日股價上漲5.82%，標普指數下跌2.62%股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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