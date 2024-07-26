鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mr. Cooper Group Inc(COOP-US)EPS預估上修至9.83元，預估目標價為95.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Mr. Cooper Group Inc(COOP-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.66元上修至9.83元，其中最高估值10.97元，最低估值9.25元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|10.97(10.97)
|13.15
|15.01
|最低值
|9.25(9.17)
|11
|12.72
|平均值
|9.9(9.79)
|11.89
|14.24
|中位數
|9.83(9.66)
|11.68
|15
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|23.56億
|28.11億
|30.74億
|最低值
|21.44億
|22.60億
|24.47億
|平均值
|22.60億
|25.36億
|27.27億
|中位數
|22.71億
|24.94億
|26.59億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.95
|3.20
|16.53
|12.50
|7.30
|營業收入
|18.79億
|24.51億
|31.94億
|24.92億
|17.91億
詳細資訊請看美股內頁：
Mr. Cooper Group Inc(COOP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tyler Technologies, Inc.TYL-US的目標價調升至550元，幅度約3.77%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lear Corp.LEA-US的目標價調降至150元，幅度約3.23%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：RPM International, Inc.RPM-US的目標價調升至125元，幅度約4.17%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：環聯TRU-US的目標價調升至95元，幅度約5.56%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇