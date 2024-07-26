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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mr. Cooper Group Inc(COOP-US)EPS預估上修至9.83元，預估目標價為95.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:16

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Mr. Cooper Group Inc(COOP-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.66元上修至9.83元，其中最高估值10.97元，最低估值9.25元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值10.97(10.97)13.1515.01
最低值9.25(9.17)1112.72
平均值9.9(9.79)11.8914.24
中位數9.83(9.66)11.6815

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值23.56億28.11億30.74億
最低值21.44億22.60億24.47億
平均值22.60億25.36億27.27億
中位數22.71億24.94億26.59億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.953.2016.5312.507.30
營業收入18.79億24.51億31.94億24.92億17.91億

詳細資訊請看美股內頁：
Mr. Cooper Group Inc(COOP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCOOP

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