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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德康醫療DXCM-US的目標價調降至145元，幅度約3.65%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 16:15

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對德康醫療(DXCM-US)提出目標價估值：中位數由150.5元下修至145元，調降幅度3.65%。其中最高估值170元，最低估值75元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予德康醫療評價：積極樂觀21位、保持中立4位、保守悲觀0位。

德康醫療今(26日)收盤價為107.85元。近5日股價下跌3.65%，標普指數下跌2.62%股價波動與大盤表現同步。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股DXCM市場預估目標價

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