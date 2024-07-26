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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：孩之寶(HAS-US)EPS預估上修至3.75元，預估目標價為74.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 16:15

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對孩之寶(HAS-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.64元上修至3.75元，其中最高估值4.06元，最低估值3.19元，預估目標價為74.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.06(4.06)4.865.325.91
最低值3.19(3.19)3.684.485.91
平均值3.72(3.66)4.284.915.91
中位數3.75(3.64)4.24.935.91

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值41.90億43.86億45.98億48.06億
最低值40.81億42.46億44.05億48.06億
平均值41.37億43.06億45.02億48.06億
中位數41.37億43.05億45.45億48.06億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.051.623.101.46-10.73
營業收入47.15億54.62億64.19億58.54億50.03億

詳細資訊請看美股內頁：
孩之寶(HAS-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHAS

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