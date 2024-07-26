鉅亨速報 - Factset 最新調查：孩之寶(HAS-US)EPS預估上修至3.75元，預估目標價為74.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 16:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對孩之寶(HAS-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.64元上修至3.75元，其中最高估值4.06元，最低估值3.19元，預估目標價為74.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.06(4.06)
|4.86
|5.32
|5.91
|最低值
|3.19(3.19)
|3.68
|4.48
|5.91
|平均值
|3.72(3.66)
|4.28
|4.91
|5.91
|中位數
|3.75(3.64)
|4.2
|4.93
|5.91
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|41.90億
|43.86億
|45.98億
|48.06億
|最低值
|40.81億
|42.46億
|44.05億
|48.06億
|平均值
|41.37億
|43.06億
|45.02億
|48.06億
|中位數
|41.37億
|43.05億
|45.45億
|48.06億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.05
|1.62
|3.10
|1.46
|-10.73
|營業收入
|47.15億
|54.62億
|64.19億
|58.54億
|50.03億
詳細資訊請看美股內頁：
孩之寶(HAS-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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