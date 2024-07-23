美泰兒獲私募股權收購提議 股價一度飆漲20% 傳孩之寶也將出價

鉅亨網編譯許家華 2024-07-23 14:39

芭比娃娃製造商美泰兒 (MAT-US) 周一 (22 日) 大漲 15% 以上，係因報導稱私募股權公司 L Catterton 已向該公司提出收購建議，但報導並未具體說明收購價碼。

對該消息，美泰兒發言人稱公司不對猜測發表評論。「我們對美泰兒的策略和作為一家獨立公司創造長期股東價值的能力非常有信心。」

L Catterton 和孩之寶沒有立即回應置評請求。

周一美泰兒一度跳漲 20%，創 2019 年 2 月 8 日以來最大漲幅，最終上漲 15.10%，收每股 18.68 美元。

美泰兒今年迄今下跌 0.3%，遠遜於於標普 500 指數同期 16% 的漲幅。儘管去年芭比電影獲致商業成功且廣受好評，但該公司股價過去 12 個月間下跌了 23%，遠低於新冠疫情期間達到的峰值，因投資人對美泰兒獲利能力和經營無利可圖品牌系列感到擔心。