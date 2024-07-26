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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：德州鮮切牛排(TXRH-US)EPS預估上修至6.21元，預估目標價為180.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 16:15

根據FactSet最新調查，共27位分析師，對德州鮮切牛排(TXRH-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.03元上修至6.21元，其中最高估值6.58元，最低估值5.8元，預估目標價為180.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值6.58(6.57)7.358.35
最低值5.8(5.61)6.247.41
平均值6.19(6.02)6.797.87
中位數6.21(6.03)6.87.85

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值53.83億59.02億65.23億
最低值52.47億55.77億61.18億
平均值53.35億57.28億62.49億
中位數53.37億57.26億62.04億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.460.453.503.974.54
營業收入27.56億23.98億34.64億40.15億46.32億

詳細資訊請看美股內頁：
德州鮮切牛排(TXRH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTXRH

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