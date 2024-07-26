鉅亨速報 - Factset 最新調查：德州鮮切牛排(TXRH-US)EPS預估上修至6.21元，預估目標價為180.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 16:15
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對德州鮮切牛排(TXRH-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.03元上修至6.21元，其中最高估值6.58元，最低估值5.8元，預估目標價為180.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6.58(6.57)
|7.35
|8.35
|最低值
|5.8(5.61)
|6.24
|7.41
|平均值
|6.19(6.02)
|6.79
|7.87
|中位數
|6.21(6.03)
|6.8
|7.85
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|53.83億
|59.02億
|65.23億
|最低值
|52.47億
|55.77億
|61.18億
|平均值
|53.35億
|57.28億
|62.49億
|中位數
|53.37億
|57.26億
|62.04億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.46
|0.45
|3.50
|3.97
|4.54
|營業收入
|27.56億
|23.98億
|34.64億
|40.15億
|46.32億
詳細資訊請看美股內頁：
德州鮮切牛排(TXRH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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