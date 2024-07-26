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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：德克斯戶外用品(DECK-US)EPS預估上修至31.37元，預估目標價為1,095.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 14:18

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對德克斯戶外用品(DECK-US)做出2025年EPS預估：中位數由30.82元上修至31.37元，其中最高估值33.41元，最低估值29.85元，預估目標價為1,095.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值33.41(33.41)41.3249.3754.67
最低值29.85(29.85)31.2837.7754.67
平均值31.39(31.08)36.0142.4154.67
中位數31.37(30.82)35.8341.7254.67

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值49.40億55.63億62.64億64.02億
最低值47.00億51.52億56.31億64.02億
平均值48.02億53.34億59.68億64.02億
中位數47.99億53.09億59.63億64.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS9.6213.4716.2619.3729.16
營業收入21.31億25.47億31.46億36.29億42.92億

詳細資訊請看美股內頁：
德克斯戶外用品(DECK-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDECK

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