鉅亨速報 - Factset 最新調查：德克斯戶外用品(DECK-US)EPS預估上修至31.37元，預估目標價為1,095.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 14:18
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對德克斯戶外用品(DECK-US)做出2025年EPS預估：中位數由30.82元上修至31.37元，其中最高估值33.41元，最低估值29.85元，預估目標價為1,095.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|33.41(33.41)
|41.32
|49.37
|54.67
|最低值
|29.85(29.85)
|31.28
|37.77
|54.67
|平均值
|31.39(31.08)
|36.01
|42.41
|54.67
|中位數
|31.37(30.82)
|35.83
|41.72
|54.67
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|49.40億
|55.63億
|62.64億
|64.02億
|最低值
|47.00億
|51.52億
|56.31億
|64.02億
|平均值
|48.02億
|53.34億
|59.68億
|64.02億
|中位數
|47.99億
|53.09億
|59.63億
|64.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|9.62
|13.47
|16.26
|19.37
|29.16
|營業收入
|21.31億
|25.47億
|31.46億
|36.29億
|42.92億
詳細資訊請看美股內頁：
德克斯戶外用品(DECK-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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