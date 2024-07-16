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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估下修至0.85元，預估目標價為26.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 22:16

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對西南航空(LUV-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.93元下修至0.85元，其中最高估值1.15元，最低估值-0.2元，預估目標價為26.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.15(1.15)2.43.152.74
最低值-0.2(-0.2)0.0512.72
平均值0.77(0.82)1.622.232.73
中位數0.85(0.93)1.762.192.73

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值280.45億304.42億325.14億327.36億
最低值265.67億275.76億293.07億327.28億
平均值275.91億292.73億308.64億327.32億
中位數277.23億292.18億308.49億327.32億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.27-5.441.610.870.76
營業收入224.28億90.48億157.90億238.14億260.91億

詳細資訊請看美股內頁：
西南航空(LUV-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLUV

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