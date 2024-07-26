鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估上修至3.9元，預估目標價為92.38元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 12:17
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.8元上修至3.9元，其中最高估值5.89元，最低估值3.29元，預估目標價為92.38元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5.89(5.89)
|8.33
|10.55
|最低值
|3.29(2.94)
|4.22
|3.95
|平均值
|4.17(4.14)
|5.57
|6.21
|中位數
|3.9(3.8)
|5.22
|5.92
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|575.91億
|644.57億
|650.46億
|最低值
|517.45億
|511.60億
|521.29億
|平均值
|547.13億
|576.62億
|594.50億
|中位數
|547.14億
|573.03億
|589.31億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.89
|4.27
|19.07
|8.02
|4.28
|營業收入
|551.94億
|489.82億
|666.57億
|655.91億
|590.25億
詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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