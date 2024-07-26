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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估上修至3.9元，預估目標價為92.38元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 12:17

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.8元上修至3.9元，其中最高估值5.89元，最低估值3.29元，預估目標價為92.38元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值5.89(5.89)8.3310.55
最低值3.29(2.94)4.223.95
平均值4.17(4.14)5.576.21
中位數3.9(3.8)5.225.92

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值575.91億644.57億650.46億
最低值517.45億511.60億521.29億
平均值547.13億576.62億594.50億
中位數547.14億573.03億589.31億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.894.2719.078.024.28
營業收入551.94億489.82億666.57億655.91億590.25億

詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPKX

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