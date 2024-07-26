鉅亨速報 - Factset 最新調查：瞻博網路(JNPR-US)EPS預估下修至1.86元，預估目標價為40.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 12:17
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對瞻博網路(JNPR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.9元下修至1.86元，其中最高估值2.25元，最低估值1.36元，預估目標價為40.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.25(2.25)
|2.48
|2.5
|最低值
|1.36(1.36)
|1.56
|1.66
|平均值
|1.8(1.9)
|2.14
|2.19
|中位數
|1.86(1.9)
|2.11
|2.3
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|54.30億
|56.58億
|57.28億
|最低值
|48.51億
|49.68億
|51.11億
|平均值
|50.95億
|53.56億
|55.38億
|中位數
|50.91億
|53.80億
|56.47億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.99
|0.77
|0.76
|1.43
|0.95
|營業收入
|44.45億
|44.45億
|47.35億
|53.01億
|55.65億
詳細資訊請看美股內頁：
瞻博網路(JNPR-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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