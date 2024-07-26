search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瞻博網路(JNPR-US)EPS預估下修至1.86元，預估目標價為40.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 12:17

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對瞻博網路(JNPR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.9元下修至1.86元，其中最高估值2.25元，最低估值1.36元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.25(2.25)2.482.5
最低值1.36(1.36)1.561.66
平均值1.8(1.9)2.142.19
中位數1.86(1.9)2.112.3

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值54.30億56.58億57.28億
最低值48.51億49.68億51.11億
平均值50.95億53.56億55.38億
中位數50.91億53.80億56.47億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.990.770.761.430.95
營業收入44.45億44.45億47.35億53.01億55.65億

詳細資訊請看美股內頁：
瞻博網路(JNPR-US)

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSJNPR

相關行情

台股首頁我要存股
瞻博網路37.491.96%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty