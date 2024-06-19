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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瞻博網路(JNPR-US)EPS預估下修至1.93元，預估目標價為40.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 08:12

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對瞻博網路(JNPR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.98元下修至1.93元，其中最高估值2.25元，最低估值1.36元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.25(2.25)2.482.51
最低值1.36(1.36)1.892.22
平均值1.91(1.93)2.232.39
中位數1.93(1.98)2.252.42

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值54.30億56.58億58.40億
最低值48.61億51.37億54.50億
平均值51.48億54.07億56.46億
中位數51.44億54.14億56.47億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.990.770.761.430.95
營業收入44.45億44.45億47.35億53.01億55.65億

詳細資訊請看美股內頁：
瞻博網路(JNPR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSJNPR

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