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鉅亨速報 - Factset 最新調查：露露檸檬LULU-US的目標價調降至385元，幅度約3.75%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:17

根據FactSet最新調查，共31位分析師，對露露檸檬(LULU-US)提出目標價估值：中位數由400元下修至385元，調降幅度3.75%。其中最高估值621元，最低估值220元。

綜合評級 - 共有38位分析師給予露露檸檬評價：積極樂觀26位、保持中立9位、保守悲觀3位。

露露檸檬今(26日)收盤價為247.32元。近5日股價下跌3.75%，標普指數下跌2.62%短期股價無明顯表現。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股LULU市場預估目標價

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