鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇家加勒比國際游輪RCL-US的目標價調升至173.5元，幅度約3.27%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:17
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對皇家加勒比國際游輪(RCL-US)提出目標價估值：中位數由168元上修至173.5元，調升幅度3.27%。其中最高估值210元，最低估值140元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予皇家加勒比國際游輪評價：積極樂觀18位、保持中立6位、保守悲觀0位。
皇家加勒比國際游輪今(26日)收盤價為152.02元。近5日股價下跌3.27%，標普指數下跌2.62%短期股價無明顯表現。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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