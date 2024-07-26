油脂廠大統益上半年稅後純益年增16.78% 每股純益4.42元

大統益長期專注於國內大宗物資市場經營，並聚焦於具備競爭優勢的大豆相關產品，如大豆粉、全脂豆粉、大豆油、大豆卵磷脂、精選大豆、非基改大豆，以及各種植物油如棕櫚油、芥花油、葵花油生產與販售，多項主力產品市占率居市場之冠，也是亞洲最具競爭力的大豆加工及植物油生產廠商之一。