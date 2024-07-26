油脂廠大統益上半年稅後純益年增16.78% 每股純益4.42元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-26 15:21
全台最大黃豆加工製造廠大統益 (1232-TW) 今 (26) 日公布最新獲利資訊，2024 年上半年稅後純益 7.06 億元，較 2023 年同期成長 16.78%，每股純益達 4.42 元。
大統益 2024 年第二季營收 53.38 億元，毛利率 15.06%，季增 4.57 個百分點，年增 5.01 個百分點，單季稅後純益爲 4.25 億元，季增 50.63%，年增 56.6%，單季每股純益達 2.66 元。
大統益 2024 年上半年營收 109.64 億元，毛利率 12.71%，年增 2.12 個百分點，稅後益 7.06 億元，較 2023 年同期成長 16.78%，每股純益達 4.42 元。
大統益目前由統一 (1216-TW) 掌握經營權，董事長爲羅智先，大統益產品項目涵蓋大豆沙拉油、芥花油、棕櫚油及油炸專用油等，其油品品牌即為「美食家」油品，18 公升桶裝油目標市場為業務用餐飲通路。
大統益長期專注於國內大宗物資市場經營，並聚焦於具備競爭優勢的大豆相關產品，如大豆粉、全脂豆粉、大豆油、大豆卵磷脂、精選大豆、非基改大豆，以及各種植物油如棕櫚油、芥花油、葵花油生產與販售，多項主力產品市占率居市場之冠，也是亞洲最具競爭力的大豆加工及植物油生產廠商之一。
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