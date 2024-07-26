權值三雄狂瀉！台積電拖累大盤跌點526點 上市市值蒸發逾3兆元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-26 10:36

台股獨步全球連 2 日因颱風休市，今 (26) 日開盤隨即湧現補跌賣壓，一度重挫近千點，摜破 2 萬 2 關卡，最低來到 21889.61 點，下跌 982.23 點，光是台積電就影響大盤約 526 點，上市公司總市值一口氣蒸發 3.13 兆元，權值三雄全面大跌超過半根跌停板，單日市值合計蒸發 1.98 兆元。

台股開盤崩跌近千點，盤中失守 22000 點，最低來到 21889 點，跌破季線，創 1 個半月來新低，半導體族群淪為重災區，上市公司總市值由 72.94 兆元降至 69.81 兆元，單日驟減 3.13 兆元。

權值王台積電 (2330-TW) 盤中急殺逾 6%，最低來到 915 元，回測季線，市值由 25.39 兆元下滑至 23.73 兆元，單日蒸發 1.66 兆元。

以今天盤中最低點來計算，當台積電漲跌 1 元時，影響加權指數約 8.22 點，台積電一度下跌 64 元，因此，拖累大盤跌點約 526 點。

鴻海 (2317-TW) 今天失守 200 元大關，早盤下跌超過半根跌停板，最低來到 188.5 元，摜破季線支撐，市值由 2.79 兆元下滑至 2.61 兆元，單日蒸發約 1802 億元。

聯發科 (2454-TW) 盤中重挫 7%，最低來到 1185 元，回測半年線， 下探逾 2 個月來新低，市值失守 2 兆元大關，由 2.04 兆元降至 1.89 兆元，單日蒸發約 1439 億元。