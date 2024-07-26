鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投資控股(ASX-US)EPS預估下修至0.52元，預估目標價為8.81元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 04:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對日月光投資控股(ASX-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.54元下修至0.52元，其中最高估值0.62元，最低估值0.45元，預估目標價為8.81元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.62(0.62)
|0.84
|1.05
|最低值
|0.45(0.47)
|0.57
|0.78
|平均值
|0.52(0.54)
|0.74
|0.92
|中位數
|0.52(0.54)
|0.74
|0.91
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|197.31億
|238.14億
|283.78億
|最低值
|181.98億
|203.04億
|220.93億
|平均值
|188.25億
|215.54億
|239.52億
|中位數
|188.94億
|214.33億
|235.10億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.26
|0.44
|1.06
|0.97
|0.47
|營業收入
|133.66億
|161.99億
|204.07億
|225.03億
|186.68億
詳細資訊請看美股內頁：
日月光投資控股(ASX-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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