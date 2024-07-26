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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投資控股(ASX-US)EPS預估下修至0.52元，預估目標價為8.81元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 04:15

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對日月光投資控股(ASX-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.54元下修至0.52元，其中最高估值0.62元，最低估值0.45元，預估目標價為8.81元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.62(0.62)0.841.05
最低值0.45(0.47)0.570.78
平均值0.52(0.54)0.740.92
中位數0.52(0.54)0.740.91

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值197.31億238.14億283.78億
最低值181.98億203.04億220.93億
平均值188.25億215.54億239.52億
中位數188.94億214.33億235.10億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.260.441.060.970.47
營業收入133.66億161.99億204.07億225.03億186.68億

詳細資訊請看美股內頁：
日月光投資控股(ASX-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSASX

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