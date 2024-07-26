鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一美國金融(FAF-US)EPS預估下修至3.65元，預估目標價為65.65元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:17
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對第一美國金融(FAF-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.73元下修至3.65元，其中最高估值3.77元，最低估值3.48元，預估目標價為65.65元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.77(3.82)
|5.15
|5.75
|最低值
|3.48(3.48)
|4.52
|3.72
|平均值
|3.65(3.66)
|4.87
|4.74
|中位數
|3.65(3.73)
|4.93
|4.74
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|63.27億
|69.29億
|107.53億
|最低值
|62.23億
|66.14億
|73.15億
|平均值
|62.78億
|68.09億
|90.34億
|中位數
|62.85億
|68.39億
|90.34億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.22
|6.16
|11.14
|2.45
|2.07
|營業收入
|61.99億
|70.81億
|92.14億
|75.94億
|59.98億
詳細資訊請看美股內頁：
第一美國金融(FAF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tyler Technologies, Inc.TYL-US的目標價調升至550元，幅度約3.77%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lear Corp.LEA-US的目標價調降至150元，幅度約3.23%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：RPM International, Inc.RPM-US的目標價調升至125元，幅度約4.17%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：環聯TRU-US的目標價調升至95元，幅度約5.56%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇