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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一美國金融(FAF-US)EPS預估下修至3.65元，預估目標價為65.65元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:17

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對第一美國金融(FAF-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.73元下修至3.65元，其中最高估值3.77元，最低估值3.48元，預估目標價為65.65元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.77(3.82)5.155.75
最低值3.48(3.48)4.523.72
平均值3.65(3.66)4.874.74
中位數3.65(3.73)4.934.74

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值63.27億69.29億107.53億
最低值62.23億66.14億73.15億
平均值62.78億68.09億90.34億
中位數62.85億68.39億90.34億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.226.1611.142.452.07
營業收入61.99億70.81億92.14億75.94億59.98億

詳細資訊請看美股內頁：
第一美國金融(FAF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFAF

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