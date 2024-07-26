盤中速報 - 信錦(1582)急拉3.71%報103.5元，成交1,235張
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:13
信錦(1582-TW)近5分K漲速3.71%，26日10:13報103.5元，成交1,235張，今日漲幅為0.98％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
信錦(1582-TW)近5日股價下跌10.48%，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業下跌2.89%。集中市場加權指數下跌2.25%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,441 張
- 外資買賣超：-3,143 張
- 投信買賣超：-125 張
- 自營商買賣超：-173 張
- 融資增減：+223 張
- 融券增減：+18 張
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