盤中速報 - 信錦(1582)大漲7.14%，報112.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:29
信錦(1582-TW)15日09:29股價上漲7.5元，報112.5元，漲幅7.14%，成交1,113張。
信錦(1582-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為樞紐HINGE之製造及買賣。各種模具之加工製造及買賣。
近5日股價下跌7.89%，集中市場加權指數上漲1.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,164 張
- 外資買賣超：-1,915 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：-250 張
- 融資增減：-24 張
- 融券增減：-14 張
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