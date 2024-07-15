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鉅亨速報

盤中速報 - 信錦(1582)大漲7.14%，報112.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:29

信錦(1582-TW)15日09:29股價上漲7.5元，報112.5元，漲幅7.14%，成交1,113張。

信錦(1582-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為樞紐HINGE之製造及買賣。各種模具之加工製造及買賣。

近5日股價下跌7.89%，集中市場加權指數上漲1.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,164 張
  • 外資買賣超：-1,915 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：-250 張
  • 融資增減：-24 張
  • 融券增減：-14 張

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