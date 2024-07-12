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鉅亨速報

盤後速報 - 信錦(1582)下週(7月19日)除息4.03元，預估參考價100.97元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05

信錦(1582-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.03元。

以今日(7月12日)收盤價105.00元計算，預估參考價為100.97元，息值合計為4.03元，股息殖利率3.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

信錦(1582-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為樞紐HINGE之製造及買賣。各種模具之加工製造及買賣。近5日股價下跌6.25%，集中市場加權指數上漲3.69%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/19 105.00 4.03018 3.84% 0.0
2023/07/18 59.6 2.99996 5.03% 0.0
2022/07/08 65.0 5.3 8.15% 0.0
2021/08/17 75.4 5.0 6.63% 0.0
2020/07/15 82.8 4.5 5.43% 0.0

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