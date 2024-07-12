盤後速報 - 信錦(1582)下週(7月19日)除息4.03元，預估參考價100.97元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05
信錦(1582-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.03元。
以今日(7月12日)收盤價105.00元計算，預估參考價為100.97元，息值合計為4.03元，股息殖利率3.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
信錦(1582-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為樞紐HINGE之製造及買賣。各種模具之加工製造及買賣。近5日股價下跌6.25%，集中市場加權指數上漲3.69%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/19
|105.00
|4.03018
|3.84%
|0.0
|2023/07/18
|59.6
|2.99996
|5.03%
|0.0
|2022/07/08
|65.0
|5.3
|8.15%
|0.0
|2021/08/17
|75.4
|5.0
|6.63%
|0.0
|2020/07/15
|82.8
|4.5
|5.43%
|0.0
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