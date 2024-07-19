盤中速報 - 信錦(1582)急拉3.23%報111.5元，成交3,076張
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 10:04
信錦(1582-TW)近5分K漲速3.23%，19日10:04報111.5元，成交3,076張，今日漲幅為0.9％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
信錦(1582-TW)近5日股價上漲9.05%，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業下跌3.8%。集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,096 張
- 外資買賣超：-54 張
- 投信買賣超：+2,647 張
- 自營商買賣超：+503 張
- 融資增減：+390 張
- 融券增減：-13 張
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