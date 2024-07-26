〈台幣〉股匯不同調 指數狂殺800點 匯市撐住升值局面
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-26 10:12
美科技股崩跌，台股在連放 2 個颱風日後，儘管基本面無明顯變化，今 (26) 日出現補跌態勢，一度重挫達 980 點，跌破 22000 點關卡，不過，新台幣僅開盤時見到貶值價位，且僅貶值 2.2 分，隨後處在升值走勢，再次呈股匯不同調，稍稍緩和資金賣股後流出市場的壓力。
台股盤中崩跌超過 800 點，其中，台積電重挫超過半根停板，貢獻台股跌點約 420 點，所幸目前從匯市來看，尚未見到資金再次大逃殺的情形，法人提醒，先觀察午盤後的匯市動態。
新台幣今日以 32.82 元、升值 1.8 分開出後，一度貶至 32.86 元，貶值 2.2 分，最高來到 32.761 元，升值 7.7 分，目前在 32.8 元附近狹幅震盪。
法人分析，美重量級科技股財報欠佳衝擊，在美掛牌 ADR 股價表現疲弱，連帶衝擊台股，同時，台股日 KD 技術指標於超賣區尚未轉強，且上市櫃公司上半年獲利正陸續公布，有各種財報變數，短線內較無快速反彈大漲的理由。
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