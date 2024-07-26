〈台幣〉股匯不同調 指數狂殺800點 匯市撐住升值局面

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-26 10:12

美科技股崩跌，台股在連放 2 個颱風日後，儘管基本面無明顯變化，今 (26) 日出現補跌態勢，一度重挫達 980 點，跌破 22000 點關卡，不過，新台幣僅開盤時見到貶值價位，且僅貶值 2.2 分，隨後處在升值走勢，再次呈股匯不同調，稍稍緩和資金賣股後流出市場的壓力。

台股盤中崩跌超過 800 點，其中，台積電重挫超過半根停板，貢獻台股跌點約 420 點，所幸目前從匯市來看，尚未見到資金再次大逃殺的情形，法人提醒，先觀察午盤後的匯市動態。

新台幣今日以 32.82 元、升值 1.8 分開出後，一度貶至 32.86 元，貶值 2.2 分，最高來到 32.761 元，升值 7.7 分，目前在 32.8 元附近狹幅震盪。

觀察主要亞幣，日元繼續強彈近 0.2%，新台幣、泰銖和星元升幅均在 0.1% 左右，人民幣和港幣處橫盤整理。