盤中速報 - 晉倫(6151)大跌7.54%，報31.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:47
晉倫(6151-TW)26日09:47股價下跌2.6元，報31.9元，跌幅7.54%，成交602張。
晉倫(6151-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為橡膠複合材料及塑膠複合材料之製造加工及買賣,電子零組件製造業。工業用塑膠製品製造業,其他電機及電子機械器材製造業(連接器)。
近5日股價下跌1.29%，櫃買市場加權指數下跌3.39%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-225 張
- 外資買賣超：-225 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+81 張
- 融券增減：+12 張
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