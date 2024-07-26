盤中速報 - 光聖(6442)大跌8.81%，報393.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:20
光聖(6442-TW)26日09:20股價下跌38元，報393.5元，跌幅8.81%，成交422張。
光聖(6442-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為各種光纖及光纖連合器等之製造組立加工及買賣業務。通訊光電介面產品及通信網路設備之加工裝配業務。電子組件用精密金屬零件及電子產品之加工製造組立業務。
近5日股價下跌20.17%，集中市場加權指數下跌2.25%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-75 張
- 外資買賣超：-24 張
- 投信買賣超：+22 張
- 自營商買賣超：-73 張
- 融資增減：-522 張
- 融券增減：-938 張
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