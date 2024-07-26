盤中速報 - 電子通路類股表現疲軟，跌幅3.62%，總成交額4.66億
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:19
台股今日電子通路業類股表現疲軟，26日09:19相關指數下跌3.62%，總成交額4.66億元，大盤占比0.7%。
該產業上漲家數2、下跌家數18、平盤家數0。領跌個股大聯大(3702-TW)26日09:19股價下跌2.9元，報86.4元，跌幅3.25%。
電子通路近5日下跌2.13%，集中市場加權指數下跌2.25%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路
|集中市場加權指數
|近一週
|-2.13%
|-2.25%
|近一月
|-0.33%
|-0.02%
|近三月
|-0.35%
|+15.18%
|近六月
|+6.16%
|+27.05%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 元太(8069)大漲7%，報267.5元
- 盤中速報 - 合騏(8937)大漲7.1%，報39.2元
- 盤中速報 - 易飛網(2734)急拉3.45%報33.0元，成交14張
- 盤中速報 - 雅茗-KY(2726)急拉5.12%報34.0元，成交67張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇