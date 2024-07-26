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鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類股表現疲軟，跌幅3.62%，總成交額4.66億

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:19

台股今日電子通路業類股表現疲軟，26日09:19相關指數下跌3.62%，總成交額4.66億元，大盤占比0.7%。

該產業上漲家數2、下跌家數18、平盤家數0。領跌個股大聯大(3702-TW)26日09:19股價下跌2.9元，報86.4元，跌幅3.25%。

電子通路近5日下跌2.13%，集中市場加權指數下跌2.25%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 電子通路 集中市場加權指數
近一週 -2.13% -2.25%
近一月 -0.33% -0.02%
近三月 -0.35% +15.18%
近六月 +6.16% +27.05%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22046.54-3.61%
大聯大87.4-2.13%

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