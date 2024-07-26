盤中速報 - 海悅(2348)大漲7%，報390元
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:14
海悅(2348-TW)26日09:14股價上漲25.5元，報390.0元，漲幅7%，成交1,630張。
海悅(2348-TW)所屬產業為其他業，主要業務為不動產代銷及仲介、廣告服務、管理顧問、住宅及大樓開發租售。國際貿易業。
近5日股價上漲10.96%，集中市場加權指數下跌2.25%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,482 張
- 外資買賣超：+1,692 張
- 投信買賣超：-178 張
- 自營商買賣超：-32 張
- 融資增減：+785 張
- 融券增減：+1 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 合騏(8937)大漲7.1%，報39.2元
- 盤中速報 - 易飛網(2734)急拉3.45%報33.0元，成交14張
- 盤中速報 - 雅茗-KY(2726)急拉5.12%報34.0元，成交67張
- 盤中速報 - 建材營造類股表現疲軟，跌幅2.21%，總成交額45.38億
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇