search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 大量(3167)急拉4.7%報68.9元，成交589張

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:09

大量(3167-TW)近5分K漲速4.7%，26日09:09報68.9元，成交589張，今日跌幅為2.27％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

大量(3167-TW)近5日股價上漲7.96%，所屬產業為電機機械，相關電機機械下跌1.21%。集中市場加權指數下跌2.25%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-312 張
  • 外資買賣超：-418 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+106 張
  • 融資增減：+1,063 張
  • 融券增減：+10 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22054.72-3.57%
大量69.7-1.13%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
大量

84.21%

勝率

#波段上揚股

偏強
大量

84.21%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
大量

84.21%

勝率

#低檔佈局訊號

偏強
大量

84.21%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty