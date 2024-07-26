盤中速報 - 大量(3167)急拉4.7%報68.9元，成交589張
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:09
大量(3167-TW)近5分K漲速4.7%，26日09:09報68.9元，成交589張，今日跌幅為2.27％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大量(3167-TW)近5日股價上漲7.96%，所屬產業為電機機械，相關電機機械下跌1.21%。集中市場加權指數下跌2.25%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-312 張
- 外資買賣超：-418 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+106 張
- 融資增減：+1,063 張
- 融券增減：+10 張
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