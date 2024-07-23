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鉅亨速報

盤中速報 - 大量(3167)股價拉至漲停，漲停價70.6元，成交4,832張

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 12:48

大量(3167-TW)23日12:48上漲6.4元，股價漲停報70.6元，委買1張、委賣517張，成交4,832張。

主要業務為各種機器之設計製造加工及買賣。各種模具之設計製造加工及買賣。上項有關業務之進出口貿易業務。所屬產業為電機機械，相關電機機械近5日下跌6.85%。

大量(3167-TW)近5日股價下跌1.53%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,011 張
  • 外資買賣超：-1,013 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張
  • 融資增減：+1,111 張
  • 融券增減：+16 張

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