盤中速報 - 大量(3167)股價拉至漲停，漲停價70.6元，成交4,832張
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 12:48
大量(3167-TW)23日12:48上漲6.4元，股價漲停報70.6元，委買1張、委賣517張，成交4,832張。
主要業務為各種機器之設計製造加工及買賣。各種模具之設計製造加工及買賣。上項有關業務之進出口貿易業務。所屬產業為電機機械，相關電機機械近5日下跌6.85%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,011 張
- 外資買賣超：-1,013 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
- 融資增減：+1,111 張
- 融券增減：+16 張
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