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鉅亨速報

盤中速報 - 大量(3167)大漲7.06%，報69.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 12:28

大量(3167-TW)16日12:28股價上漲4.6元，報69.8元，漲幅7.06%，成交742張。

大量(3167-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種機器之設計製造加工及買賣。各種模具之設計製造加工及買賣。上項有關業務之進出口貿易業務。

近5日股價下跌6.46%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+682 張
  • 外資買賣超：+684 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張
  • 融資增減：-493 張
  • 融券增減：0 張

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