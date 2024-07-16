盤中速報 - 大量(3167)大漲7.06%，報69.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 12:28
大量(3167-TW)16日12:28股價上漲4.6元，報69.8元，漲幅7.06%，成交742張。
大量(3167-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種機器之設計製造加工及買賣。各種模具之設計製造加工及買賣。上項有關業務之進出口貿易業務。
近5日股價下跌6.46%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+682 張
- 外資買賣超：+684 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
- 融資增減：-493 張
- 融券增減：0 張
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