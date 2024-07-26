盤中速報 - 大江(8436)急拉3.24%報143.0元，成交139張
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:09
大江(8436-TW)近5分K漲速3.24%，26日09:08報143.0元，成交139張，今日跌幅為1.72％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大江(8436-TW)近5日股價下跌5.21%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌1.98%。櫃買市場加權指數下跌3.39%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+154 張
- 外資買賣超：-1 張
- 投信買賣超：+128 張
- 自營商買賣超：+27 張
- 融資增減：-41 張
- 融券增減：-10 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 得利影(6144)急跌-5.37%報86.7元，成交16張
- 盤中速報 - 台火(9902)急跌-3.37%報20.1元，成交2,536張
- 盤中速報 - 化學工業類股表現疲軟，跌幅2.02%，總成交額6.91億
- 盤中速報 - 友輝(4933)股價拉至漲停，漲停價76.7元，成交1,339張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇