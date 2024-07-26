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鉅亨速報

盤中速報 - 大江(8436)急拉3.24%報143.0元，成交139張

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:09

大江(8436-TW)近5分K漲速3.24%，26日09:08報143.0元，成交139張，今日跌幅為1.72％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

大江(8436-TW)近5日股價下跌5.21%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌1.98%。櫃買市場加權指數下跌3.39%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+154 張
  • 外資買賣超：-1 張
  • 投信買賣超：+128 張
  • 自營商買賣超：+27 張
  • 融資增減：-41 張
  • 融券增減：-10 張

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