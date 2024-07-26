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鉅亨速報

盤中速報 - 千附精密(6829)急拉4.78%報131.5元，成交611張

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:07

千附精密(6829-TW)近5分K漲速4.78%，26日09:07報131.5元，成交611張，今日漲幅為0.38％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

千附精密(6829-TW)近5日股價上漲2.75%，所屬產業為電機機械，相關電機機械股價指數下跌2.95%。櫃買市場加權指數下跌3.39%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-418 張
  • 外資買賣超：+40 張
  • 投信買賣超：-521 張
  • 自營商買賣超：+63 張
  • 融資增減：+974 張
  • 融券增減：+8 張

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