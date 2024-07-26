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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎(CPNG-US)EPS預估上修至0.02元，預估目標價為27.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 04:15

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對酷澎(CPNG-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.02元上修至0.02元，其中最高估值0.39元，最低估值0元，預估目標價為27.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.39(0.39)0.751.220.78
最低值000.520.78
平均值0.09(0.09)0.550.880.78
中位數0.02(0.02)0.590.920.78

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值312.81億362.19億417.36億406.87億
最低值277.43億319.17億362.73億406.87億
平均值301.26億348.73億396.90億406.87億
中位數302.38億353.84億397.90億406.87億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入62.73億119.67億184.06億205.83億243.83億

詳細資訊請看美股內頁：
酷澎(CPNG-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSCPNG

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