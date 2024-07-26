鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celestica, Inc.(CLS-US)EPS預估上修至3.48元，預估目標價為61.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:16
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Celestica, Inc.(CLS-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.33元上修至3.48元，其中最高估值3.67元，最低估值3.3元，預估目標價為61.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.67(3.38)
|4.36
|5.23
|最低值
|3.3(3.3)
|3.51
|3.9
|平均值
|3.49(3.33)
|3.84
|4.56
|中位數
|3.48(3.33)
|3.81
|4.56
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|94.74億
|109.46億
|126.63億
|最低值
|91.00億
|97.64億
|107.70億
|平均值
|93.08億
|101.70億
|117.17億
|中位數
|94.48億
|102.29億
|117.17億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|2.04
|營業收入
|58.88億
|57.48億
|56.35億
|72.50億
|79.61億
詳細資訊請看美股內頁：
Celestica, Inc.(CLS-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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