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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celestica, Inc.(CLS-US)EPS預估上修至3.48元，預估目標價為61.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:16

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Celestica, Inc.(CLS-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.33元上修至3.48元，其中最高估值3.67元，最低估值3.3元，預估目標價為61.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.67(3.38)4.365.23
最低值3.3(3.3)3.513.9
平均值3.49(3.33)3.844.56
中位數3.48(3.33)3.814.56

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值94.74億109.46億126.63億
最低值91.00億97.64億107.70億
平均值93.08億101.70億117.17億
中位數94.48億102.29億117.17億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS--------2.04
營業收入58.88億57.48億56.35億72.50億79.61億

詳細資訊請看美股內頁：
Celestica, Inc.(CLS-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCLS

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