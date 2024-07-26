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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰瑞達(TER-US)EPS預估下修至3.03元，預估目標價為145.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 04:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對泰瑞達(TER-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.08元下修至3.03元，其中最高估值3.67元，最低估值2.89元，預估目標價為145.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.67(3.67)6.327.817
最低值2.89(2.9)3.835.386.63
平均值3.11(3.13)4.876.576.82
中位數3.03(3.08)4.66.216.82

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值29.22億41.07億46.60億43.07億
最低值27.14億31.34億35.58億40.55億
平均值27.80億34.40億41.02億41.81億
中位數27.70億33.92億40.11億41.81億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.604.285.534.222.73
營業收入22.95億31.21億37.03億31.55億26.71億

詳細資訊請看美股內頁：
泰瑞達(TER-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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