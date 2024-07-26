鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰瑞達(TER-US)EPS預估下修至3.03元，預估目標價為145.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 04:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對泰瑞達(TER-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.08元下修至3.03元，其中最高估值3.67元，最低估值2.89元，預估目標價為145.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.67(3.67)
|6.32
|7.81
|7
|最低值
|2.89(2.9)
|3.83
|5.38
|6.63
|平均值
|3.11(3.13)
|4.87
|6.57
|6.82
|中位數
|3.03(3.08)
|4.6
|6.21
|6.82
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29.22億
|41.07億
|46.60億
|43.07億
|最低值
|27.14億
|31.34億
|35.58億
|40.55億
|平均值
|27.80億
|34.40億
|41.02億
|41.81億
|中位數
|27.70億
|33.92億
|40.11億
|41.81億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.60
|4.28
|5.53
|4.22
|2.73
|營業收入
|22.95億
|31.21億
|37.03億
|31.55億
|26.71億
詳細資訊請看美股內頁：
泰瑞達(TER-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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