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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：看準科技(BZ-US)EPS預估下修至0.88元，預估目標價為26.97元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 02:15

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對看準科技(BZ-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.9元下修至0.88元，其中最高估值0.95元，最低估值0.8元，預估目標價為26.97元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.95(0.95)1.241.591.57
最低值0.8(0.8)0.951.061.57
平均值0.87(0.89)1.071.291.57
中位數0.88(0.9)1.061.311.57

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值11.76億15.23億18.73億20.68億
最低值10.79億12.78億15.15億20.68億
平均值11.32億14.00億16.96億20.68億
中位數11.35億14.15億17.12億20.68億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入1.45億2.82億6.60億6.70億8.40億

詳細資訊請看美股內頁：
看準科技(BZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBZ

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