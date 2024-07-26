鉅亨速報 - Factset 最新調查：看準科技(BZ-US)EPS預估下修至0.88元，預估目標價為26.97元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 02:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對看準科技(BZ-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.9元下修至0.88元，其中最高估值0.95元，最低估值0.8元，預估目標價為26.97元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.95(0.95)
|1.24
|1.59
|1.57
|最低值
|0.8(0.8)
|0.95
|1.06
|1.57
|平均值
|0.87(0.89)
|1.07
|1.29
|1.57
|中位數
|0.88(0.9)
|1.06
|1.31
|1.57
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.76億
|15.23億
|18.73億
|20.68億
|最低值
|10.79億
|12.78億
|15.15億
|20.68億
|平均值
|11.32億
|14.00億
|16.96億
|20.68億
|中位數
|11.35億
|14.15億
|17.12億
|20.68億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|1.45億
|2.82億
|6.60億
|6.70億
|8.40億
詳細資訊請看美股內頁：
看準科技(BZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celestica, Inc.CLS-US的目標價調升至60元，幅度約3.45%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估下修至10.36元，預估目標價為184.25元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估下修至-0.36元，預估目標價為115.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合治療UTHR-US的目標價調升至344元，幅度約7.17%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇