盤中速報 - 費城半導體大跌1.21%，報5043.82點
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 22:00
截至台北時間25日09:45，費城半導體下跌61.84點（或1.21%），暫報5043.82點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.6%
- 近 1 月：-4.95%
- 近 3 月：+12.8%
- 近 6 月：+13.88%
- 今年以來：+22.28%
焦點個股
費城半導體成分股以泰瑞達(TER-US)領跌。泰瑞達(TER-US)下跌12.8%；安森美半導體(ON-US)下跌2.51%；超捷國際(MCHP-US)下跌2.39%；亞德諾(ADI-US)下跌2.05%；美光科技(MU-US)下跌1.87%。
部分成分股表現相對穩健，科磊(KLAC-US)上漲1.62%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲0.83%；藍博士半導體(RMBS-US)上漲0.13%；科沃(QRVO-US)上漲0.13%；Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)上漲0%。
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