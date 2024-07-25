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鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅致恒富RHI-US的目標價調降至64元，幅度約11.11%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 22:16

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對羅致恒富(RHI-US)提出目標價估值：中位數由72元下修至64元，調降幅度11.11%。其中最高估值85元，最低估值50元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予羅致恒富評價：積極樂觀3位、保持中立5位、保守悲觀6位。

羅致恒富今(25日)收盤價為59.85元。近5日股價下跌11.11%，標普指數下跌2.88%股價波動與大盤表現同步。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股RHI市場預估目標價

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