鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅致恒富(RHI-US)EPS預估下修至2.85元，預估目標價為70.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 18:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對羅致恒富(RHI-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.91元下修至2.85元，其中最高估值3.27元，最低估值2.53元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.27(3.27)
|4.81
|5.48
|最低值
|2.53(2.76)
|3.22
|4.1
|平均值
|2.81(2.96)
|3.8
|4.85
|中位數
|2.85(2.91)
|3.71
|5.12
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|62.94億
|68.54億
|70.29億
|最低值
|57.79億
|60.73億
|66.62億
|平均值
|59.30億
|63.62億
|68.61億
|中位數
|59.50億
|64.01億
|68.93億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.90
|2.70
|5.36
|6.03
|3.88
|營業收入
|60.74億
|51.09億
|64.61億
|72.38億
|63.93億
詳細資訊請看美股內頁：
羅致恒富(RHI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：邀請回家(INVH-US)EPS預估下修至0.71元，預估目標價為39.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：科磊KLAC-US的目標價調升至827.5元，幅度約3.12%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估上修至37.42元，預估目標價為262.50元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫利納醫療保健MOH-US的目標價調升至377元，幅度約5.01%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇