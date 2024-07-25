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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅致恒富(RHI-US)EPS預估下修至2.85元，預估目標價為70.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 18:15

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對羅致恒富(RHI-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.91元下修至2.85元，其中最高估值3.27元，最低估值2.53元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.27(3.27)4.815.48
最低值2.53(2.76)3.224.1
平均值2.81(2.96)3.84.85
中位數2.85(2.91)3.715.12

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值62.94億68.54億70.29億
最低值57.79億60.73億66.62億
平均值59.30億63.62億68.61億
中位數59.50億64.01億68.93億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.902.705.366.033.88
營業收入60.74億51.09億64.61億72.38億63.93億

詳細資訊請看美股內頁：
羅致恒富(RHI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRHI

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