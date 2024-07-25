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鉅亨速報 - Factset 最新調查：科磊KLAC-US的目標價調升至827.5元，幅度約3.12%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 18:15

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對科磊(KLAC-US)提出目標價估值：中位數由802.5元上修至827.5元，調升幅度3.12%。其中最高估值980元，最低估值680元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予科磊評價：積極樂觀15位、保持中立14位、保守悲觀0位。

科磊今(25日)收盤價為755.77元。近5日股價下跌3.12%，標普指數下跌2.88%股價波動與大盤表現同步。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股KLAC市場預估目標價

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