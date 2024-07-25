鉅亨速報 - Factset 最新調查：科磊(KLAC-US)EPS預估上修至29.36元，預估目標價為811.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 16:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對科磊(KLAC-US)做出2025年EPS預估：中位數由28.27元上修至29.36元，其中最高估值33.4元，最低估值26.66元，預估目標價為811.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|33.4(33.4)
|37.33
|40.77
|最低值
|26.66(26.66)
|30.55
|34.84
|平均值
|29.4(28.69)
|33.95
|36.97
|中位數
|29.36(28.27)
|33.89
|35.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|122.63億
|135.67億
|147.21億
|最低值
|107.15億
|118.27億
|127.07億
|平均值
|113.63億
|126.71億
|138.80億
|中位數
|112.95億
|125.83億
|142.13億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.70
|13.37
|21.92
|24.15
|20.28
|營業收入
|58.02億
|69.18億
|92.01億
|104.64億
|98.12億
詳細資訊請看美股內頁：
科磊(KLAC-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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