search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：科磊(KLAC-US)EPS預估上修至29.36元，預估目標價為811.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 16:15

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對科磊(KLAC-US)做出2025年EPS預估：中位數由28.27元上修至29.36元，其中最高估值33.4元，最低估值26.66元，預估目標價為811.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值33.4(33.4)37.3340.77
最低值26.66(26.66)30.5534.84
平均值29.4(28.69)33.9536.97
中位數29.36(28.27)33.8935.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值122.63億135.67億147.21億
最低值107.15億118.27億127.07億
平均值113.63億126.71億138.80億
中位數112.95億125.83億142.13億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS7.7013.3721.9224.1520.28
營業收入58.02億69.18億92.01億104.64億98.12億

詳細資訊請看美股內頁：
科磊(KLAC-US)

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKLAC

相關行情

台股首頁我要存股
科磊755.77-6.42%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty