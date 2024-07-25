鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceNow公司(NOW-US)EPS預估上修至13.72元，預估目標價為885.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 16:15
根據FactSet最新調查，共35位分析師，對ServiceNow公司(NOW-US)做出2024年EPS預估：中位數由13.47元上修至13.72元，其中最高估值14.45元，最低估值12.79元，預估目標價為885.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|14.45(14.56)
|18.37
|23.14
|26.86
|最低值
|12.79(12.79)
|15.07
|18.28
|22.16
|平均值
|13.61(13.47)
|16.36
|20.1
|24.51
|中位數
|13.72(13.47)
|16.32
|19.89
|24.51
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|110.55億
|138.26億
|172.22億
|191.00億
|最低值
|108.62億
|127.26億
|148.72億
|188.00億
|平均值
|109.06億
|131.43億
|158.79億
|189.50億
|中位數
|109.01億
|131.25億
|158.21億
|189.50億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.18
|0.59
|1.13
|1.60
|8.42
|營業收入
|34.60億
|45.19億
|58.96億
|72.45億
|89.71億
詳細資訊請看美股內頁：
ServiceNow公司(NOW-US)
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceNow公司NOW-US的目標價調升至885元，幅度約4.12%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇波雷墨西哥燒烤CMG-US的目標價調降至66.24元，幅度約3.29%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估下修至1.16元，預估目標價為18.44元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：要素物業不動產信託EPRT-US的目標價調升至30.4元，幅度約3.05%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇