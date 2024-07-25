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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceNow公司(NOW-US)EPS預估上修至13.72元，預估目標價為885.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 16:15

根據FactSet最新調查，共35位分析師，對ServiceNow公司(NOW-US)做出2024年EPS預估：中位數由13.47元上修至13.72元，其中最高估值14.45元，最低估值12.79元，預估目標價為885.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值14.45(14.56)18.3723.1426.86
最低值12.79(12.79)15.0718.2822.16
平均值13.61(13.47)16.3620.124.51
中位數13.72(13.47)16.3219.8924.51

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值110.55億138.26億172.22億191.00億
最低值108.62億127.26億148.72億188.00億
平均值109.06億131.43億158.79億189.50億
中位數109.01億131.25億158.21億189.50億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.180.591.131.608.42
營業收入34.60億45.19億58.96億72.45億89.71億

詳細資訊請看美股內頁：
ServiceNow公司(NOW-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSNOW

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