鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰尼特健保(THC-US)EPS預估上修至9.1元，預估目標價為156.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 16:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對泰尼特健保(THC-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.93元上修至9.1元，其中最高估值10.85元，最低估值8.37元，預估目標價為156.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.85(10.07)
|12.09
|14.07
|16.26
|最低值
|8.37(6.25)
|8.55
|9
|16.26
|平均值
|9.54(8.81)
|9.98
|11.14
|16.26
|中位數
|9.1(8.93)
|9.39
|10.78
|16.26
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|215.49億
|224.84億
|233.41億
|238.27億
|最低值
|199.64億
|209.82億
|218.03億
|238.27億
|平均值
|205.50億
|214.37億
|224.91億
|238.27億
|中位數
|203.67億
|212.67億
|225.54億
|238.27億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.24
|3.75
|8.42
|3.79
|5.71
|營業收入
|184.79億
|176.40億
|194.85億
|191.74億
|205.48億
詳細資訊請看美股內頁：
泰尼特健保(THC-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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