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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰尼特健保(THC-US)EPS預估上修至9.1元，預估目標價為156.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 16:15

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對泰尼特健保(THC-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.93元上修至9.1元，其中最高估值10.85元，最低估值8.37元，預估目標價為156.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值10.85(10.07)12.0914.0716.26
最低值8.37(6.25)8.55916.26
平均值9.54(8.81)9.9811.1416.26
中位數9.1(8.93)9.3910.7816.26

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值215.49億224.84億233.41億238.27億
最低值199.64億209.82億218.03億238.27億
平均值205.50億214.37億224.91億238.27億
中位數203.67億212.67億225.54億238.27億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.243.758.423.795.71
營業收入184.79億176.40億194.85億191.74億205.48億

詳細資訊請看美股內頁：
泰尼特健保(THC-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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