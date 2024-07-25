鉅亨速報 - Factset 最新調查：福特汽車F-US的目標價調降至13.26元，幅度約3.63%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 16:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對福特汽車(F-US)提出目標價估值：中位數由13.76元下修至13.26元，調降幅度3.63%。其中最高估值22元，最低估值10元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予福特汽車評價：積極樂觀9位、保持中立16位、保守悲觀2位。
福特汽車今(25日)收盤價為13.67元。近5日股價下跌3.63%，標普指數下跌2.88%短期股價無明顯表現。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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