鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估上修至1.51元，預估目標價為27.15元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 16:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.5元上修至1.51元，其中最高估值1.63元，最低估值1.41元，預估目標價為27.15元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.63(1.66)
|1.64
|1.62
|最低值
|1.41(1.41)
|1.49
|1.46
|平均值
|1.52(1.51)
|1.58
|1.56
|中位數
|1.51(1.5)
|1.59
|1.6
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|72,864,130
|74,846,000
|77,401,350
|最低值
|66,186,660
|70,061,000
|75,251,710
|平均值
|70,182,870
|73,373,390
|76,098,390
|中位數
|71,315,000
|74,127,030
|75,642,120
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.41
|1.1
|1.54
|1.43
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|66,695,571
|54,805,919
|57,897,440
|56,249,044
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢翔(2634-TW)EPS預估上修至3.15元，預估目標價為66元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美食-KY(2723-TW)目標價調升至102元，幅度約4.08%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)EPS預估上修至2.53元，預估目標價為39元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一金(2892-TW)EPS預估上修至1.76元，預估目標價為29.25元
鉅亨號貼文看更多
下一篇