全台大型百貨颱風天營業異動一覽 北市信義區全面休息一天

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-24 10:12

受颱風凱米來襲影響，北部百貨業者多暫停營業一日，包括台北 101、北市信義區百貨公司、新北板橋大遠百、宏匯廣場等。

台北 101 表示， 因應凱米颱風來襲，購物中心、觀景台和大樓高空餐廳均暫停營業一天。

遠百則指出，為關心顧客、專櫃夥伴和同仁安全，包括遠百信義 A13、遠企購物中心、板橋大遠百、遠百板橋中山、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、遠百花蓮暫停營業一天。

而受凱米颱風影響，新光三越桃園以北，包括台北南西店、台北信義新天地 DIAMOND TOWERS、台北站前店、台北天母店、桃園站前店共 9 家分店，暫停營業一天，其餘各分店正常營業，若遇颱風風雨增強，營業時間將再另行公告。

微風百貨表示，微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站、微風東岸 (基隆) 全日暫停營業，而位於台大醫院、三總商店街配合院方規範。

不過，遠百中部以南的據點全日正常營業，包括台中大遠百 (威秀影城營業到 20:00)、遠百嘉義、台南大遠百和高雄大遠百 (威秀影城營業到 20:00)。

南紡購物中心也宣布正常營業，上午 11 點開店。